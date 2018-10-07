Tokat’ta 5’inci Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu

Tokat’ta 5’inci Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunda 17 bildiri sunuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Gençliğin Durumu ve Gelecek" konulu V. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Atak "Nefsi meşgalelerle kuşatılan, kariyerle ilgili çok büyük beklentilere maruz kalan ve önlerine teknomedyatik bir dünya sunulan bir gençlikle karşı karşıyayız. Bu gençliğin sorunları her geçen gün farklılaşarak çığ gibi büyümektedir" dedi.

Sempozyumda konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise öncelikli olarak manaya odaklanan ve insanın ruhsal ve tekamülünü ön plana çıkaran maneviyat psikolojisi adı altındaki bu çalışmalar özellikle gençliğimiz ve geleceğimiz için çok önemli olduğunu belirterek,"Bu sempozyum çalışmalarında sahadaki problemleri masaya yatırma açısından ülkemizin farklı şehirlerinden çözüm arayışında olan bilim adamlarımız ve yine bu alanda kafa yoran değerli isimler çalışmalarıyla her yıl farklı temalar üzerinde bu sempozyumu gerçekleştirmektedirler. Özellikle bu yıl yapılan 5. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunun paydaşı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise 80 milyon nüfusunun, yaklaşık 7 milyon 600 binini üniversite gençliği oluşturmakta olduğuna dikkat çekerek, "Üniversite gençliğinin tabii ki eğitim noktasında bizim bugün burada ortaya koyacağımız tespitler ve sizin önerilerinizle daha çok nitelikli olmasında bu sempozyum sonuçlarının katkı vermesini umuyoruz. Akşemseddin’den Mevlana’ya Hacı Bektaşı Veli’de Yunus Emre’ye kadar bizim değerlerimizin gençlerimize kazandırılması, belki de yıllardır ihmal ettiğimiz değerlerimizin ortaya konulması bu gibi sempozyumlar aracılığı ile olacak ve gençlerimize yön verecektir. İnşallah milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel olaylara vakıf, farkında olabilen, sorgulayan gençler yetiştirmek üzere hepimizin birlikte katkı sağlayacağını umarız" ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, gençlerin her şeye rağmen milli ve manevi değerlerine çok güçlü sahip çıktığını ve benimsediğini düşünenlerden olduğunu aktararak,"Özellikle terörle mücadelede, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde bunun nişanelerini görüyoruz. Gençlerimiz çok büyük bir manevi güçle mücadele ediyorlar. Milli ve manevi değerleri muhafaza etmek için cansiparane görev yapıyorlar. Bu bizim açımızdan büyük bir avantaj. Bu riskler tabii ki analiz edilmeli fakat gençliğimiz büyük ölçüde bunlardan uzak olduğunu ben değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Sempozyum açılış konuşmaları sonrası sunumlara geçildi. İki gün süren ve 4 oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumda farklı üniversitelerden 17 bildiri sunuldu.