Tokat’ta 80 litre kaçak rakı ele geçirildi

Tokat’ın Zile ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 80 litre kaçak rakı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesine bağlı Karşıpınar köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı...

Tokat’ın Zile ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 80 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesine bağlı Karşıpınar köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı istihbaratı üzerine yapılan takip sonucu operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan izinle birlikte köyde tespit edilen adreste yapılan aramada 80 litre kaçak rakı, bakır kazan kapağı ve boru ile birlikte soğutma havuzu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs Zile Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.