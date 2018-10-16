Tokat’ta ’Elektronik Kart’ kuyruğu

Tokat’ta, şehir içi ulaşımda kullanılan elektronik kart almak ve abonman yaptırmak isteyenlerin özel halk minibüsleri merkezine akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.Tokat’ta akşam saatlerinde okullarından çıkan öğrencilerin aynı saatlerde...

Tokat’ta, şehir içi ulaşımda kullanılan elektronik kart almak ve abonman yaptırmak isteyenlerin özel halk minibüsleri merkezine akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Tokat’ta akşam saatlerinde okullarından çıkan öğrencilerin aynı saatlerde kartlarını yeniletmek ve abonman işlemleri yaptırmak için kart merkezine başvurması sonucu uzun kuyruklar oluştu. Valilik binası arka tarafında bulunan Tok-Kart merkezi önünde dakikalarca bekleyenler her yıl yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi. Görevliler ise yaşanan yoğunluk nedeni ile öğrencilerin başvuru işlemlerini karşılamakta zor anlar yaşadı.