TOKAT:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:05

Tokat’ta Gurugöl yayla şenliği

Tokat’ta ilki düzenlenen Gurugöl yayla şenliği vatandaşların yoğun katılımı ile yapıldı.Almus ilçesine bağlı Bakımlı (Mamu) Köyü derneği tarafından gurugöl yayla festivalinde mahalli sanatçılar Necati İşbilir, Türk Halk Müziği...

Tokat'ta Gurugöl yayla şenliği
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Tokat’ta ilki düzenlenen Gurugöl yayla şenliği vatandaşların yoğun katılımı ile yapıldı.

Almus ilçesine bağlı Bakımlı (Mamu) Köyü derneği tarafından gurugöl yayla festivalinde mahalli sanatçılar Necati İşbilir, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nilüfer Sarıtaş sahne aldı. Karakucak güreşlerinde ise Tokat başta olmak üzere Samsun, Sivas, Ordu, Amasya, Yozgat ve çeşitli illerden çok sayıda güreşçi er meydanına çıktı. Güreşlerde başpehlivan Samet Özaslan olurken ikinci Hüseyin Kalaycı oldu. Güreş ağası ise Seyfi Akcan oldu. Dernek Başkanı İlhan Arslantaş ve Köy Muhtarı Nuri Karaca bu yıl birincisi olarak düzenlenen Gurugöl Yayla Şenliklerine katılımlarından dolayı misafirlere, emeği geçen tüm köy halkına ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
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