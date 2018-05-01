TOKAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 22:31

Tokat’ta iki katlı ahşap ev küle döndü

Tokat’ta iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde kızıyla birlikte yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kaya’ya ait alt katı ağıl olan iki katlı ahşap evde akşam...

Tokat'ta iki katlı ahşap ev küle döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tokat’ta iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde kızıyla birlikte yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kaya’ya ait alt katı ağıl olan iki katlı ahşap evde akşam saat 20.30 saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Reşadiye Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yangını söndürdü. Can kaybı yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen ahşap evde soğutma işlemleri sırasında itfaiye aracında su bitmesi üzerine vidanjör yardımıyla soğutma yapıldı. Jandarma ahşap evde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku