Tokat’ta jandarmadan asayiş uygulaması

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Niksar ve Erbaa ilçelerinde yapılan eş zamanlı yol kontrollerinde, 690 paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilirken, daha önceden araması olan 2 şahıs yakalandı.Edinilen...

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Niksar ve Erbaa ilçelerinde yapılan eş zamanlı yol kontrollerinde, 690 paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilirken, daha önceden araması olan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye görei Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ve Erbaa İlçelerinde aldıkları istihbarata istinaden dün gece saat 22.00 ile 02.00 arasında D-100 karayolu üzerinde farklı noktalarda yol kontrollerine başladı. Niksar’da Köklüce ve Çamiçi Yaylası mevkii, Erbaa’da ise Değirmenli köyü üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştiren ekipler 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramada otobüslerin gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette 2 farklı şahsa ait toplam 690 paket kaçak sigara, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirirken, arama kararı olan 2 şahsı da yakaladı.

Kaçakçılık yapan şahıslara 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 9 bin 660 lira idari yaptırım uygulandığı, otobüs şoförüne ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bin 430 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.