Tokat’ta şehir içi ulaşım ile ekmeğe zam beklentisi

Tokat’ta şehir içi dolmuş ile ekmeğe zam talebinin oluşturulan komisyon tarafından değerlendireceği kaydedildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik başkanlığında Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya, Ekmekçiler Odası Başkanı Bekir Yurtbay ve Şehiriçi Dolmuşları Kooperatifi Başkanı Ali Selimoğlu’nun katılımı ile düzenlenen basın toplantısında ekmek ve şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapılması gündemi ele alındı. Başkan Ali Çelik, her iki sektörün de sıkıntılarının, uzlaşmacı bir ortamda dile getirilmesi, ne son tüketici olarak kabul ettikleri Tokatlı vatandaşları, ne de şehre hem istihdam hem de ekonomik açıdan katma değer sağlayan ekmekçiler ve dolmuşçuları mağdur duruma düşürmeden fiyatlarda bir iyileştirme yapmaya çalıştıklarını kaydetti. İlgili makamlarla yapılacak görüşmelerin alınan ortak kararlara dayalı olarak zam yapılıp yapılmayacağının netlik kazanacağını ifade eden Başkan Çelik, amaçlarının alınan sonucun kavga ortamından uzak, tüketicinin hizmet sağlayanı, hizmet sağlayanın da tüketiciyi anladığı bir ortam oluşturmak ve iyileştirmenin her iki tarafı da mutlu edecek bir şekilde sonuçlanması olduğunu söyledi.

Ekmek fiyatlarının tarifesinin belirlenmesiyle ilgili bir toplantı yapılacağına dikkat çeken Başkan Çelik, “Son dönemde ülkemizin yaşadığı çok ciddi ekonomik sıkıntılarla birlikte bu gündem biraz daha önemli olmaya başladı. Yaşanan sıkıntılar ve zamlar esnafı biraz sıkıntıya soktu. Aynı zamanda Organize Sanayide de başkanlığımız var. Ekmek fırınlarının yaşadığı sıkıntıyı orada da gözlemleme fırsatımız oluyor. Organize sanayide ekmek fırını olan 7 arkadaşımız var. Bunların birçoğu aidatlarını bile ödemekte sıkıntı yaşıyor. Un fiyatları 65 liradan 108 liraya çıktı deniliyor. Aşağı yukarı yüzde 75-80’lik bir artış söz konusu. Bu da ekmeğin maliyetine etki edecek en temel unsurlardan bir tanesi. Elektriğe de son iki ayda yüzde 50 lira zam geldi. Yani ortalama bakacak olursak yüzde 60-70’lik bir maliyet artışı söz konusu. Zaten geçmiş şartlarda da para kazanamayan esnafımız ve üyelerimiz son dönemdeki artışlarla beraber daha çok sıkıntı yaşamaya başladılar. Şehir olarak artık popülizmden vazgeçeceğiz. İşin bir tarafında olmak ya da siyasetten bir tarafından bakmak gibi bir çerçevede olamayacağız. Bugün halihazırda iktidarda hangi parti olursa olsun konuşacaklarımız aynı şeyler. Söylenmesi gereken ve yapılması gereken şeyler aynı. Bir tarafta mağdur olan kesim varsa ona karşı duyarlı olmak zorundayız. Bunu bir şekilde çözmek zorundayız” dedi.

Doğru olan ne ise onu yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Aynı şey esnafımız ve minibüsçü esnafı için de geçerli. Onlar batarsa şehrin ekonomisi batacak. Minibüsçü esnafımızla konuştuk geçenlerde, şuan zararına yolcu taşıyorlar. Biz fırsatçılık peşinde değiliz. Böyle bir zamanda yüzde 60-70 zam yapalım derdinde değiliz. Bu kriz dönemini ve sıkıntılı dönemi atlatabilecek süreç içerisinde vatandaşımızı da çok da sıkıntıya sokmayacak şekilde makul bir çözüm derdindeyiz. Bu anlamda makul bir talebimiz olsun dedik. Ekmekçiler odası ve minibüsçüler odasının maliyet artışları son bir yılda yüzde 60’lar civarındaysa bizim talebimiz yüzde 20-25 civarında olacak” diye konuştu.