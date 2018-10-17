TOKAT:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:32

Tokat’ta tekstil sektöründe istihdam artıyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde 400 kişi istihdam etmekte olan tekstil fabrikasının iş yerini büyüterek 450 kişiye daha istihdam sağlayacağı kaydedildi.Turhal Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası yeni bir yatırıma...

Tokat'ta tekstil sektöründe istihdam artıyor
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Tokat’ın Turhal ilçesinde 400 kişi istihdam etmekte olan tekstil fabrikasının iş yerini büyüterek 450 kişiye daha istihdam sağlayacağı kaydedildi.

Turhal Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası yeni bir yatırıma başladı. 450 yeni işçi istihdam edecek olan ve bunun için işçi alım ilanı da yayınlayan firmayı Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz ile birlikte ziyaret etti. Firma yetkilisi Ali Arslan, işçi ihtiyacının hat safhada olduğu ve işbaşı eğitimleri ile kısa sürede insanlara meslek edindirilerek sektörde büyümeyi ve Turhal’ın merkezinde ilave yatırımları hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Kaymakam Üçer ise,"Ülkemize yönelik ekonomik saldırının yoğunlaştığı şu dönemde Ali Bey ve ortaklarının almış olduğu bu yatırım kararı aynı zamanda büyük bir mücadele özelliği taşıyor. Ayrıca; firmaya Turhal OSB’de tahsis ettiğimiz ilave parsellerde 2019 yılı içerisinde ek fabrika inşaatına başlanacak ve ek yatırımında tamamlanması ile birlikte ilave 400 kişiye daha istihdam alanı açılmış olacak" dedi.

Firmanın yatırımları tamamlandığını Turhal’da toplam bin 250 kişi istihdam edileceği kaydedildi.
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