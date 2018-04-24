Tokat’ta temiz şehir, temiz kaldırım çalışması

Tokat’ta, temiz şehir temiz kaldırım çalışmaları kapsamında kaldırımlar, halkın yoğun olduğu çarşılar deterjanla yıkanıyor.Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz temizlik çalışmalarına devam ediyor....

Tokat’ta, temiz şehir temiz kaldırım çalışmaları kapsamında kaldırımlar, halkın yoğun olduğu çarşılar deterjanla yıkanıyor.

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz temizlik çalışmalarına devam ediyor. Gaziosmanpaşa Bulvarında kaldırımları deterjanla yıkama çalışmaları Cumhuriyet Meydanı, Kuyumcular Çarşısı, Çekenli İş Merkezinde de yapıldı. Temizlik işleri görevlileri kaldırımlarla birlikte ayrıca otobüs durakları, çöp kovalarını da deterjanla yıkıyor. Vatandaşların takdirini kazanan temizlik çalışmasının devam etmesi bekleniyor.