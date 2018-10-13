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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:41

Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılıyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile hayata geçirilen; Türkiye Sportif...

Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılıyor
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile hayata geçirilen; Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında toplamda 7 bin 300 İlkokul 3’üncü sınıfta okuyan öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi için özel tarama merkezinde bazı testlerden geçirildi. Öğrenciler 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği- kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulandı. Gerçekleştirilecek olan bu proje ile Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarı elde edilebilmesi başta olmak üzere, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklara sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlanacak.
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