Üniversiteli öğrencilerden yaşlılara sağlık hizmeti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde üniversiteli öğrenciler 65 yaş üstü yaşlıların ateş, tansiyon ve nabız ölçümleri yaparak sağlık hizmeti veriyor.

Reşadiye Meslek Yüksek Okulu Evde Bakım Hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından Hükûmet Konağı önüne açtıkları sağlık standında ’Yaşlılık Misafirliktir Onu İyi Ağırlama Gerekir’ adı altında farkındalık oluşturmak amacıyla 65 yaş üstü yaşlıların ateş, tansiyon ve nabız ölçümleri yapılarak 4 gün boyunca sağlık hizmeti verecek.

Reşadiye Meslek Yüksekokulu Evde Bakım Hizmeti bölümü öğretim görevlisi Esra Özbudak, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile birlikte yaşlılara üzerine farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek,"65 yaş üstü hastalarla çalışıyoruz. 4 gün boyunca yaşlılarımızın ateş, nabız ve tansiyon bulgularını alacağız. Yaşlılara önem verdiğimizi biraz daha belli etmek için böyle bir çalışma yaptık. Faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin yaşlı bakım alanında saha uygulaması yapmalarından dolayı çok sevindiğini belirten Erdem Gümüş ise,"Çalıştığım dairenin penceresinden görünce sevindim bende ilgi duydum, geldim. Burada tansiyonumu, nabzımı ölçtürdüm. Katkılarından ve çalışmalarından dolayı hem şimdi hem de meslek hayatında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu söyleyen Zafer Yılmaz da,"Gerçekten çok güzel bir hizmet, bu ciğer paresi evlatlarımızın Reşadiye’miz gibi bir yerde yetişip de Reşadiye’mize hizmet vermelerinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu okulu yapmakta emeği geçen tüm dostlara, tüm insanlığa saygı ve yağılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun bu vesile çok güzel bir olay ama inşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.