Yeni Erbaa Stadı’nın temeli atıldı

Erbaa ilçesinde 17,5 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilen yeni ilçe stadının batı tribününün temeli

atıldı.

Ruhsat işlemleri Mart ayında tamamlanan 10 bin kişilik yeni ilçe stadyumunun batı tribününün temeli atıldı. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım stadyum inşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. 1984 yılında yapılan ve TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Erbaaspor’un halen maçlarını burada oynadığı 3 bin kişilik mevcut ilçe stadının yerine belediyenin planladığı meydan projesinin Millet Bahçesi olarak vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Yeni stadyumun yapımıyla eskisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi seçim vaatlerinden biri olan ’Millet Bahçesi Projesine’ dönüştürüleceğini kaydeden Erbaa Belediye başkanı Hüseyin Yıldırım “Seçim vaatlerimizden biri olan stadyumumuzda bugün batı tribünlerinde temelin atıldı. 32 dönümlük bir arazi üzerinde 10 bin kişilik bir stadyumu Erbaa’mıza kazandırıyoruz. Yatırım maliyeti 17,5 milyon TL olan bir hizmet Erbaa’mızla buluşmuş olacak. Bu

hizmetimizin sonuçlanması ve açılışıyla beraber şehrimizin ortasında kalan mevcut ilçe stadyumumuzun yaklaşık 35 dönümlük arazisinin Erbaa Belediyesi tarafından yapılacak yeni Erbaa Meydanı daha doğrusu Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde açıklamış olduğu millet bahçelerinden bir bahçeyi şehrimizin meydanına kazandırmış olacağız. Orada Erbaa’mızın büyük problemi olan otopark sorununu, şuanda Salıpazarı olarak kullandığımız pazar alanını da o 35 dönümlük arazide vatandaşlarımızın bir şikayeti giderilmiş olacak. Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için de hem otopark alnı oluşturulmuş olacak hem de salı pazarı sabit bir yer kazanmış olacak. Alışveriş yapanlar soğuktan sıcaktan korunmuş olacak. Yeni stadyumumuzun inşaatı yaklaşık 1 yıl sürecek. Erbaasporumuzun maçları 1 yıl sonra burada oynanmaya başlanacak." dedi.