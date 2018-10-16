Yunus Emre Bilgi evi açılış için gün sayıyor

Erbaa Belediyesi tarafından Yunus Emre Parkı’nda yapımına başlanan bilgi evinin inşasında sona gelindi.Yeni Mahalle, Karşıyaka, Evyaba ve Kuruçay Mahallelerinde faaliyet göstermeye başlayan bilgi evlerine bir yenisi daha ekleniyor. Öncelikle...

Erbaa Belediyesi tarafından Yunus Emre Parkı’nda yapımına başlanan bilgi evinin inşasında sona gelindi.

Yeni Mahalle, Karşıyaka, Evyaba ve Kuruçay Mahallelerinde faaliyet göstermeye başlayan bilgi evlerine bir yenisi daha ekleniyor. Öncelikle ilçe merkezine uzak mahallelerde yaşayan çocukların faydalanması amacıyla 4 çevre mahallede hizmete başlayan bilgi evlerinin merkezi konumunda olacak Yunus Emre Bilgi evinde hazırlıklar son aşamaya geldi. 2 derslik, kütüphane, bilgisayar sınıfı, spor salonu ve çocuk oyun sınıfından oluşan bilgi evinin açılışının önümüzdeki aylarda yapılacağı belirtildi.

Şimdiye kadar 4 bilgi evinin faaliyete başladığını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, “Şuana kadar 4 bilgi evimiz faaliyete başladı. 2 bilgi evinin daha faaliyete başlaması için çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre Bilgi evimizde hazırlıklar son aşamaya geldi. Büyük bölümü tamamlandı. İç dizaynı yapıldı. Küçük eksiklikleri kaldı. Onlar da tamamlandığında bilgi evimiz hizmet vermeye başlayacak. Alacabal bilgi evimizin inşası da aynı zamanda devam ediyor. Orada da hızlı bir ilerleme mevcut. Kısa süre içerisinde orayı da tamamlamayı planlıyoruz. Faaliyette bulunan 4 bilgi evimize çocuklarımız büyük ilgi gösteriyor. Biz de çocuklarımızın bu mekanlardan faydalanmaları gelecek için yaptığımız katkı sebebiyle mutlu oluyoruz.” diye konuştu.