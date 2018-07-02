Zile Belediyesi e-belediye uygulamasına geçti

belediye” uygulaması birçok belediyecilik hizmetine ulaşmak bir tuşa dokunmak kadar kolay hale geldi.

belediye” uygulaması birçok belediyecilik hizmetine ulaşmak bir tuşa dokunmak kadar kolay hale geldi.

Bu sistemle vatandaşlar evlerinden veya ofisinden çıkmadan, dilediği saatte Zile Belediyesi’nin zile.bel.tr internet adresine girerek birçok hizmete buradan ulaşabilecek.

Birçok teknik bilgiye de erişebilme imkanı sunan “e-belediye” uygulaması ile ilan, reklam, çevre temizlik, emlak, arsa rayiç değerleri gibi konuların sorgulama imkanı sağlanmış oldu.

E-belediye hizmeti ile birlikte vatandaşların dünyanın dört bir köşesinden Zile Belediyesi’nin zile.bel.tr adresine girerek borçlarını sorgulayabileceklerini ifade eden Zile Belediye Başkan Lütfi Vidinel, belediye olarak kentsel otomasyon sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Vidinel, “Kent Otomasyon Sistemi, kentliye hizmetlerini daha hızlı sunmak için belediyemiz tarafından işleyişe alınan, son dönem hızlı işletim sistemlerindendir. Bu sistemle; evinizden veya ofisinizden çıkmadan, dilediğiniz saatte internet aracılığı ile istediğiniz her hizmete ulaşmanız mümkün. Otomasyon Sistemi sayesinde vatandaşlar, belediye hizmetlerine doğrudan ve en hızlı yoldan ulaşmış olur. Belediyemizle ilgili tüm konularda zile.bel.tr internet adresinden bilgi alabilirsiniz. Kentlinin, belediye hizmetlerinden daha hızlı ve daha kolay yararlanmasını ve teknolojik gelişmelerin ışığında hizmete doğrudan, sıra beklemeden ve yorulmadan ulaşmasını sağlayan Kent Otomasyon Sistemi sayesinde, uygar kentlilik bilincine uygun hizmetler sunmak amacıyla artık kaliteli hizmette sadece bir tuş kadar yakınınızdayız” diyerek bilgiler aktardı.