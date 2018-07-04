Zile Belediyesi Milli yazılım kullanıyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, makamında Türkiye’nin ilk milli yazılımı PARDUS’u kullanarak herkese örnek oluyor.

Zile Belediyesi, 2017 yılının ilk çeyreğinde milli yazılım PARDUS kullanmaya başlayarak geçen süre içerisinde tüm birimlerine yaygınlaştırdı. Türkiye’nin ilk milli yazılımına en büyük desteği başkan Vidinel vererek, makamında kullanmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, üretilen yazılımın önemine dikkat çekerek, "Tübitak tarafından desteklenen yerli üretim sistemi PARDUS’u Zile Belediyesi olarak kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli teknolojileri kullanmamız hususundaki ifadeleri bizi heyecanlandırmıştı. Gösterdiği hedefler doğrultusunda bölgemizde ilk olarak Zile Belediyesi milli yazılımımız olan PARDUS’u kullanmaya başladı. Ülkemizde yaklaşık 3.3 milyon memurumuz var. Her memurumuzun önünde bir bilgisayar olduğunu kabul edecek olursak, yerli yazılımımızı kullanmalarıyla birlik de ülkemizin yılda 800 milyon dolar kâra geçeceğinin hesabını yapıyoruz ve biliyoruz. Temennimiz tüm belediyelerin, tüm kamu kurum ve kuruluşların bir an önce yerli ve milli teknolojimizi desteklemek adına Tübitak’ın ürettiği PARDUS sistemine geçmelerini temenni ediyoruz" dedi.