TOKAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 13:28

Zile Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarını artırdı.Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan larva, sinek ve haşere ile mücadelede eden Mezbahane Müdürlüğü ekipleri, gece,...

Zile Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan larva, sinek ve haşere ile mücadelede eden Mezbahane Müdürlüğü ekipleri, gece, gündüz demeden çalışmalarına ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Gündüzleri sineklerin üreme alanları olan gölet, süs havuzları, su kanalları, rögarlar, besihaneler, pazaryerleri, inşaat ve bodrum suları gibi alanları ilaçlayarak sineklerin yumurtadan çıkmadan temizlenmesini sağlayan ekipler, geceleri mahallelerde sivrisinek ilaçlaması yapıyor. Gece ilaçlamaları 30 Ekim’e kadar devam edecek. Besihanelerde de larva ilaçlaması yapan Mezbaha ne Müdürlüğü ekipleri, sıtma, sarıhumma, fil hastalığı, tifo, kolera, dizanteri ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık taşıyan sineklerin hem besi hayvanlarına hem de vatandaşlara zarar vermemesi için mücadele veriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku