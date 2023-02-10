Tottenham için 269 maçta 67 gol ve 61 gol kaydetti

Milton Canardens için 88 maçta 24 gol ve 15 gol kaydetti. Everton formasıyla çıktığı 13 maçta gol atamayan futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti. Dele Alli toplam 93 gol attı ve 76 asist yaptı. İngiliz oyuncu son 3 sezonda sadece 7 gol ve 6 asist kaydetti. Zeki; 2019-20 sezonunun sonunda Dele Alli 86 gol attı ve 70 asist yaptı. Bir önceki performansı mumlarla aradı. Dele Ali bu sezon Beşiktaş'ta 7 Süper Lig maçı ve 1 Türkiye Zilat Kupası maçı oynadı. Performansının düşük olması nedeniyle Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası için İngiltere milli takımına davet edilmedi. Valerian Ismail ile ayrıldığından beri teknik fujibahis direktör olan Senyor Güneş, şu anda Dele Alli'nin formundan yararlanamıyor. DELE ALLI BU SEZON NE YAPTI? İngiliz oyuncu bu sezon toplam dokuz maça çıktı. Dele Alli bu maçlarda 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki oyuncunun bu maçlarda 575 dakikası var. Dele Alli siyah beyaz forma giyiyor, sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynuyor Beşiktaş hocası, 11 oyuncusundan 4'ünü Gaziantep maç kulübüne gönderecek.

Gaziantep'in bir puan gerisinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Adana Demirspor maçında ilk 11'de önemli değişiklikler yapacak. Deneyimli hocanın Gaziantep deplasmanında Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kevin N'Koudou ve Umut Meraş'ı saklaması bekleniyor. İkinci yarıda Gaziantep karşısında öne çıkan Arthur Masuku, Saleh Ukan ve Nathan Redmond bu oyuncuların yerine ilk 11'de sayılıyor. Josef de Sousa sakatlıktan döndü ancak fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için Gaziantep'te oynamadı ve oynayıp oynamayacağı bugünkü fujibahis giriş antrenmandan sonra belli olacak. Dünya ve/veya Türkiye futbol maçları 28 Aralık Çarşamba günü devam edecek. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? Dodo Hakata Süper Lig'de 16. sırada. Haftaya Salı maçıyla başlıyor Çin Süper Ligi 16. hafta Salı günü alınan sonuçlar şöyle: Fenerbahçe, Hatay Spor'u mağlup etti Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.