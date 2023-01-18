Toulouse'un Fransa temsilcisi olacak
Kafile bu muharebeden sonra İstanbul'a dönecektir. Huang Hong önceki dostluk maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Adana Demir ile 2-2 berabere kaldı ve Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Okan Buruk öğrencileri son maçlarını galibiyetle bitirmek istiyor.
Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray ile Toulouse arasındaki hazırlık maçı yarın saat 17.00'de Stade Mardan'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Maçlar için ntvsporbet canlı skor takibi ile tüm bilgiler haberimizde olacak.
Okan Buruk'un yoğun ritmi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün takımın başlama vuruşunu izledikten sonra maç için İstanbul'a gitti. Gece geç saatlerde Antalya'ya dönen başarılı teknik direktör, Toulouse mücadelesinde bir kez daha kulüpteki yerini alacak.
Galatasaray hız kesmiyor
Dünkü antrenmanda ilk yarım saat basına açıktı ve Galatasaray ekibi yine yüksek tempoda çalıştı. Toulouse'daki bugünkü maç için taktiksel manevralar yapıldığını kapalı kapılar ardında öğrendik. İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası koltuğunu kilitleyen Harris Seferovic takıma geri dönerek Antalya kampına katıldı. Tecrübeli golcü, geçici transferle kiralık sözleşmesi bitene kadar kadrodaki yerini koruyacak.
Yunus, Berkan'ı yeniden inşa etmeye başladı
Galatasaray ile sözleşmesinin uzatıldığı gün hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akın, Antalya antrenman kampında koşmaya başladı. Ayrıca bir önceki idmana grip enfeksiyonu nedeniyle katılamayan Belkan Kutru, son idmana takımıyla katılarak sağlık durumu iyi.
Torreira takımda
Türkiye'nin Anta kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Kupası'nın 2. gününde Lia'da düzenlenen B Grubu 2. maçında Vakıfbank, Brezilyalı Gerdau Minas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Grup aşamasını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Vakıf Bank, yarı finalde A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan takımla karşılaşacak. Vakıf Bank ntvsporbet giriş yarı final karşılaşmasını 17 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de oynayacak. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Kupası'nın 2. Gününde oynanan bir başka maçta İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya takımı Dentil Playa Club'ı İtalya'yı 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit ve Prosecco Doc Imoco Conegliano'yu temsil