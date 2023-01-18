Toulouse'un Fransa temsilcisi olacak

Kafile bu muharebeden sonra İstanbul'a dönecektir. Huang Hong önceki dostluk maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Adana Demir ile 2-2 berabere kaldı ve Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Okan Buruk öğrencileri son maçlarını galibiyetle bitirmek istiyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray ile Toulouse arasındaki hazırlık maçı yarın saat 17.00'de Stade Mardan'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Maçlar için ntvsporbet canlı skor takibi ile tüm bilgiler haberimizde olacak.

Okan Buruk'un yoğun ritmi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün takımın başlama vuruşunu izledikten sonra maç için İstanbul'a gitti. Gece geç saatlerde Antalya'ya dönen başarılı teknik direktör, Toulouse mücadelesinde bir kez daha kulüpteki yerini alacak.

Galatasaray hız kesmiyor

Dünkü antrenmanda ilk yarım saat basına açıktı ve Galatasaray ekibi yine yüksek tempoda çalıştı. Toulouse'daki bugünkü maç için taktiksel manevralar yapıldığını kapalı kapılar ardında öğrendik. İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası koltuğunu kilitleyen Harris Seferovic takıma geri dönerek Antalya kampına katıldı. Tecrübeli golcü, geçici transferle kiralık sözleşmesi bitene kadar kadrodaki yerini koruyacak.

Yunus, Berkan'ı yeniden inşa etmeye başladı

Galatasaray ile sözleşmesinin uzatıldığı gün hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akın, Antalya antrenman kampında koşmaya başladı. Ayrıca bir önceki idmana grip enfeksiyonu nedeniyle katılamayan Belkan Kutru, son idmana takımıyla katılarak sağlık durumu iyi.

Torreira takımda

Türkiye'nin Anta kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Kupası'nın 2. gününde Lia'da düzenlenen B Grubu 2. maçında Vakıfbank, Brezilyalı Gerdau Minas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.