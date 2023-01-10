Trabzon'da yayın yapan Trabzon Haber gazeteleri

LAZIM GAZETESİ (1909)

Trabzonda yayın yapan Siyasi bir Trabzon haber gazetesi olduğu ifade edilen Lazım gazetesinden örnek sayı görülememiştir. Bu yayın hakkında ancak şu kadar bilgimiz vardır: “Lâzım, ittihadçılardan Örer Fevzi tarafından çıkarılır siyasi bir gazete imiş, Açık ve sâde bir lisanla yayınlandığı göze çarparmış. Bekir Süküti Kulaksızoğlu'nun ağabeyi İbrahim de bu gazetede yazı yazarmış”

ŞESA: GAZETESİ Hakkı Tuncay, gençlik, tazelik, civânlık anlamına gelen Sebâb Gaze. tesi için Makâlesinde: “Sultani (Lise) son sınıf öğrencileri tarafından çıkarıldı. Gazeteyi Bekir Cinemre ve Sedad Boztepe idare ederlermiş.” demektedir. Gazete İkbâl Matbaası'nda basılıyordu.

TRABZON HABER TAHSİLÂT GAZETESİ

Tahsilât Gazetesı benzerliği bakımından, aynı gazete mi, yoksa olduğu bilinmemektedir. İkbâl Matbaası'nda basılıyo 1909 sonrası çıkan kısa ömürlü Trabzon yayınlarıdan biri .

MEHDİ TRABZON HABER GAZETESİ

Mehdi isimli mizâhi yayının: gazete mi, dergimi olduğu da bilinmemektedir. Örneğine rastlanmamış ve hakkında da bilgi temin edilememiştir. 1909 yılı içinde çıkan kısa ömürlü trabzon haber yayınlarıdan biri idi.

DENDAZ GAZETESİ

“Gürleyici, gök gürültüsü gibi ses veren” anlamına gelen mizâhi bu gazete tahminen 1909'lu yıllarda çıkarılmıştır. Tarık Gazetesi'nin! ek mizahi yayını olarak Trabzon Serâsi Matbaası'nda basılıyordu. Şatır-zâde Hasan Hicabi tarafından çıkartılan gazetenin örnek sayısı görülememiştir.

İttihâd Terakki'çilere ve Trabzon'da Meşveret Gazetesi'e karşı sert ve kararlı yazıları ve tenkitleriyle dikkati çeken Târık, İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra, Sultân Reşâd döneminde, İttihâd ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirince, büyük sıkıntılara düşmüştür.

Ali Birinci, Târık için şunları yazıyor:

İttihâd Terakki'ye karşı tavır alan gazete olarak dikkati çekmiştir. Nitekim 11 Haziran 1913'de Sadrâzâm Mahmüd Şevket Paşa'nın katlinderi sonra İttihâd Terakki tarafından taşrada kapatılan ilk gazetelerden biri de Târık olmuştur.

Târık'ın basın mücadelelerini Kudret Emiroğlu'nun “Mâliyye Nâzım Câvid Bey'in Trabzon Gezisi (1911)” başlıklı yazısı ile Trabzon'da Seçimler (1912)” yazılarından'* incelemek mümkündür. Tarık Gazetesi'nin Milli Kütüphâne'de bulunan (50, 51, 70, 71, 72 ve 98) sayılarının fotokopisi arşivimdedir.!9! Seyfettin Özeğe Kütüphânesi'nde (1. yıl, 38. ve 1327 yılına âid 68.) sayısı mevcüdtur.!'32

TRABZON HABER HEKİM GAZETESİ (1910)