TRABZON:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:24

10. Uluslararası Sanat Günleri başladı

Trabzon’da bu yıl 10.’su düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri" başladı.Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Uluslararası Sanat Günleri’nin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı...

10. Uluslararası Sanat Günleri başladı
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Trabzon’da bu yıl 10.’su düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Uluslararası Sanat Günleri’nin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Dünya barışına en büyük katkıyı sağlayan, en önemli temeli oluşturan hakikaten sanatçılarımızdır. O nedenle bütün sanatçılarımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz. Biz sizlerle iftihar ediyoruz” dedi.

Konuşmasında sanat ve kültür toplumları barışık, kardeş, omuz omuza, kol kola hale getirdiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “İşte Gürcistan, Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti burada, bunu gösteriyor. Hatta Sanatevi Başkanımız Adnan Taç, Afganistan’dan da sanatçıların teşrif ettiğini söylediler. Ne güzel, dünya barışına en büyük katkıyı sağlayan, en önemli temeli oluşturan hakikaten sanatçılarımızdır. O nedenle bütün sanatçılarımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz. Biz sizlerle iftihar ediyoruz” diye konuştu.

10. Uluslararası Sanat Günleri’nin açılış programına Başkan Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Rusya, İran ve Gürcistan konsolosları, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri ile sanatçılar ve sanatseverler hazır bulundu.

Trabzon’da bu yıl 10.’su düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri" 21 Ekim’e kadar devam edecek. Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya ve İran’dan sanatçıların katılacağı etkinlik kapsamında, sergi, defile, fotoğraf gösterimi, söyleşi, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra konserler organize edilecek.
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