10. yılında “41 kere Maşallah” dedirtecek

Tam 10 yıldır yalnızca Trabzon’un değil çevre illerin de çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon Alışveriş Merkezi, 10. yılı şerefine ziyaretçilerine muhteşem bir çekiliş fırsatı sunuyor.

Tam 10 yıldır yalnızca Trabzon’un değil çevre illerin de çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon Alışveriş Merkezi, 10. yılı şerefine ziyaretçilerine muhteşem bir çekiliş fırsatı sunuyor.

5 Ekim 2018 Cuma günü başlayan özel kampanya kapsamında Forum Trabzon misafirlerinden 41 talihli, yapılacak çekilişle tam 10.000’er TL yüklü Param Forum Trabzon Kart kazanacak!

“41 kere Maşallah” dedirtecek bu özel kampanya kapsamında, 5 Ekim - 23 Aralık 2018 tarihleri arasında alışveriş merkezinden yapılacak her 100 TL’lik alışveriş bir çekiliş hakkı kazandıracak. Fiş veya faturaları ile AVM içindeki danışma masasına veya kampanya masasına başvuran ziyaretçiler, üzerinde çekilişe katılım numarası ve müşteri bilgileri ile katılım tarihinin yer aldığı belgeyi alabilecek. 29 Aralık 2018 tarihinde Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek 41 talihli, 10.000’er TL yüklü Param Forum Trabzon Kart kazanacak.