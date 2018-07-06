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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:22

6. Ekmek, Kültür ve Sanat Festival için hazırlıklar tamamlanıyor

Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Vakfıkebir Ekmek, Kültür ve Sanat Festivalinde oluşturulan komiteler tarafından yapılan hazırlıklarla ilgili değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.3-4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek...

6. Ekmek, Kültür ve Sanat Festival için hazırlıklar tamamlanıyor
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Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Vakfıkebir Ekmek, Kültür ve Sanat Festivalinde oluşturulan komiteler tarafından yapılan hazırlıklarla ilgili değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

3-4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 6. Ekmek, Kültür ve Sanat Festival hazırlıkları kapsamında Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Balta başkanlığında komite üyelerinin katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda toplantı düzenlendi. En son 2007 yılında 5.’si düzenlenen ve 11 yıl aradan sonra 3-4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 6. Ekmek, Kültür ve Sanat Festivalinin hazırlıkları kapsamında komitelerin çalışmalar ve yapılan hazırlıklarla ilgili değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşmelerde sanatçılar belirlenirken, fırıncılarla da görüşülerek, katılım ve finansları sağlandı. Festivalin toplam maliyetinin 300 bin TL olarak planlandığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, “Festivalimizi daha önceki yıllarda da yapmayı planlıyorduk. Ülkemizde yaşanan terör hadiseleri ve gelen şehit haberleri dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı yaptığımız festivalleri iptal ettik. Sosyal medyada festivali yapacağımızı duyurduğumuzda büyük bir heyecan oluşturdu. 4 yıldır belediye başkanıyım küçümsenmeyecek devasa hizmetlere imza attık. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra festivale olan ilgi ve alakanın çok üst seviyede olduğunu gördük. Festivalimizle birlikte kültürümüzü ve ekmeğimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Organizasyon için büyük emek veriyoruz. Festivali karnaval havasında Vakfıkebir olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
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