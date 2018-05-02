TRABZON:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:24

AK Parti Ortahisar Milletvekili aday adayları için tanıtım programı düzenlendi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği Tanıtım Programı kapsamında 27. Dönem Milletvekili aday adayları parti teşkilatına kendilerini tanıttı.AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş’ın başkanlığında ve...

AK Parti Ortahisar Milletvekili aday adayları için tanıtım programı düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği Tanıtım Programı kapsamında 27. Dönem Milletvekili aday adayları parti teşkilatına kendilerini tanıttı.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş’ın başkanlığında ve moderatörlüğünde gerçekleşen programda Trabzon için partiye müracaat eden 53 milletvekili aday adayı Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu’nda parti teşkilatlarına hitap etti.

Program hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Altunbaş, 24 Haziran Seçimleri için milletvekili aday adaylarının sayısının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade ederek “Türkiye’de Seçme ve Seçilme Hakkı’nın güzel bir örneğine şahitlik ediyoruz. Medeni hakkını demokratik şekilde kullanan aday adaylarımız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Partimize Trabzon özelinde gösterilen bu ilgi ve alaka bizim çalışma heyecanımızı ve azmimizi daha çok arttırıyor. Onlardan beklentimiz adaylık süreci tamamlandıktan ve Trabzon için 6 aday belirlendikten sonra aynı özveri ve istekle sahada bizlerle birlikte çalışmaları ve bize destek olmalarıdır. Biz, AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı olarak seçime 85 mahalle teşkilatıyla ve sandık kurullarıyla hazırız. 24 Haziran sabahına kadar seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 1 oy dahi bizim için çok kıymetlidir. Öyle ki, demokrasiyi inşa eden sandığın iradesine giden her vatandaşımızın iradesi oluşan Milli İrade’nin bir yansımasıdır. Bu çerçevede, seçmenin sandığa gitmesi de oldukça önemlidir” dedi.

Başkan Altunbaş açıklamasının sonunda tüm milletvekili aday adaylarına teşekkür ederek çıktıkları kutlu yolda başarılar diledi.

Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayları için 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Temayül Yoklaması’nda parti teşkilatları oy kullanabilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku