TRABZON:
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09 Ekim 2018 Salı 13:32

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Araklı’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Trabzon’un Araklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından incelemelerde bulundu.Beraberinde AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, partisinin İlçe...

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Araklı'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Trabzon’un Araklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, partisinin İlçe Başkanı Şaban Bıyık ile birlikte evlerinde maddi hasar oluşan aileleri ziyaret eden ve bölgeyi inceleyen Ayvazoğlu, selin yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi. Ayvazoğlu “Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar. Devlet olarak ne gerekiyorsa gereğini yapacağız. Şükürler olsun ki yaşanan sel felaketinde can kaybı meydana gelmedi. Araklı Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Kaymakamlığımız, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz meydana gelen hasarın tesbiti, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve aynı tecrübenin yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve mevcut durumun telafisi için canla başla çalışmaktalar. En kısa zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir” dedi.
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