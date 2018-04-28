AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta İlçe Danışma Meclisi Toplantıları’na katıldı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, partisinin Ortahisar, Sürmene ve Köprübaşı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katıldı.

İlk olarak AK Parti Köprübaşı ilçe başkanlığında düzenlenen Nisan ayı danışma meclisi toplantısına katılan Balta, 24 Haziran da gerçekleşecek seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi reformuna kapı aralayacak seçimi yaşayacağız. Onun için, sadece 81 milyon vatandaşımız için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için bu seçimlerde başarılı olmalıyız. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu uğurda vermiş olduğu mücadeleyi sürdürmesi için çok çalışıp her zaman yanında olmalıyız” dedi.

“Geldiğimiz noktada MHP ile alınan karar neticesinde bir erken seçim kararı alındı” diyen Balta “24 Haziran 2018’de inşallah seçimler yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri yapılacak. Ama seçim seçim diye hodri meydan çeken partiler seçim kararının alınmasından sonra kem küm etmeye başladılar. Biz milletimizle beraberiz. Milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında Milletvekilliği seçimleri de yapılacak. Bizler yine aday adayı olduk. Ama şunu belirtmek isterim ki bizleri büyük bir güçle vekil seçtiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bizim olmaz ise olmazımız da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu her şeyden daha önemli. Çocuklarımız adına, ülkemizin geleceği adına, birliğimiz beraberliğimiz ve kardeşliğimiz adına tam bağımsız bir ülke olma yolunda daha emin adımlar atması için bizim 24 Haziran seçimlerinde liderimize ve arkadaşlarına destek vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti Sürmene ilçe başkanlığında düzenlenen Nisan ayı danışma meclisi toplantısına katılan Balta burada da partililere seslenerek “24 Haziranda çok önemli iki seçim gerçekleştireceğiz. Bu seçimin ne derece önemli olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Hangi mevki de hangi makamda olursak olalım ufak hesaplar düşünmeden destek olmalıyız. Türkiye tabiri caiz ise pistin başında uçmak için kalkışa geçti. Bizim buna daha hız vermemiz lazım. Güç vermemiz lazım. Gelin bu kirli oyunları hep birlikte bertaraf edelim. Şimdi aday bulma telaşlına düştüler ama bulamıyorlar. Onlar 100 bin imza araya dursunlar transferler yapmaya dursunlar biz yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yaptıkları tüm hesapları milletimiz sandıkta bozacaktır. Bundan hiç kuşkumuz yok” diye konuştu.

Son olarak da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen Nisan ayı danışma meclisi toplantısına katılan Muhammet Balta “ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu millete çok güvendiğini ve seçimlerde başarılı olacaklarını söylüyor. E bu kadar sevildiğini iddia ediyorsun O zaman çık aday ol. Ama çıkamıyor. Bir koltuğu var ondanda olmak istemiyor. Siz partinizimi yönetmeye yoksa ülkeyi yönetmeye adaysınız. Bu zihniyet hiçbir zaman millete güvenmedi. Onlar hep şundan beslendiler. İktidar olmaya gerek yok. Bir kenarda duralım. Cumhurbaşkanı vesayeti ile ülkeyi yönetiriz. Diğer taraftan yargıyla yönetiriz. Başka biryandan Üniversite rektörleriyle yönetiriz. Hep vesayetle sistemiyle yönetme zihniyetinde oldular. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Milletvekili seçiminde büyük bir başarı elde edeceğiz. Bunun için tüm teşkilatlar olarak ben varsam varım ben yoksam yokum anlayışına asla kapılmadan var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.