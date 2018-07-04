Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda 15 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2-5 yıl arası hapis cezası olan 9 şahıs, 2 yıla kadar hapis cezası olan 5 şahsında aralarında bulunduğu, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık, mala zarar verme, silahla tehdit ve diğer suçlardan aranan toplam 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca bu şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.