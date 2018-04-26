TRABZON:
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26 Nisan 2018 Perşembe 11:21

Arsin OSB’den, KOBİ’lere Gelişim Destek Programı

Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından KOBİ’lere gelişim destek programı hakkında bilgi verildiKOBİ Gelişim Destek Programı, İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün...

Arsin OSB'den, KOBİ'lere Gelişim Destek Programı
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Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından KOBİ’lere gelişim destek programı hakkında bilgi verildi

KOBİ Gelişim Destek Programı, İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı konusunda sanayiciler ve işletme sahipleri, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirildi.

Toplantıya KOSGEB Trabzon Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, sanayiciler ve organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, 2017 yılında çıkılan çağrının ardından imalatçılara yönelik yeni bir destek programına çıkılmasının önemini dile getirdi. Çelebi, “Bu bağlamda KOSGEB’in imalatçı Kobilere yönelik olarak bu çağrısını önemsiyor ve özellikle ihracat yapmak veya ihracatını geliştirmek isteyen KOBİ’ler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

KOSGEB Trabzon Müdürü Mustafa Kurt ise 2017 yılında çıkılan çağrının ardından İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi başlığı altında yeni bir çağrı yayınlandığını ve Trabzon’daki imalatçı işletmelerin bu destek programından faydalanması için çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Çağrının hangi sektörleri kapsadığı, başvurularda dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu ve sık yapılan hatalar konularında bilgilendirmenin yapıldığı toplantı soru cevaplarla son buldu.
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