TRABZON:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:05

Avukat İskenderoğlu AK Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu

Avukat Mesut İskenderoğlu, 24 Haziran 2018 yapılacak olan erken seçimde AK Parti Trabzon Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.İskenderoğlu milletvekilliği aday adaylık belgesini AK Parti il binasında Trabzon İl Başkan Yardımcısı...

Avukat İskenderoğlu AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu
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Avukat Mesut İskenderoğlu, 24 Haziran 2018 yapılacak olan erken seçimde AK Parti Trabzon Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

İskenderoğlu milletvekilliği aday adaylık belgesini AK Parti il binasında Trabzon İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu’na teslim etti. İskenderoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “AK Parti’mizin 14 Ağustos 2001 tarihinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığı; çile, umut, icraat ve mücadelelerle dolu yolcuğunda, ilk günden beri hem aklım hem de gönlümle hep bu çatının altında oldum, içinde olduk. Alınan erken seçim kararı sonrasında yaptığımız değerlendirmeler neticesinde 27. Dönem milletvekilliği seçiminde AK Parti’den Trabzon milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Milletvekilliği şeklinde bu onurlu millete hizmet etmemize partimizin karar verilmesi halinde bu görevi layıkıyla, dürüst bir şekilde yapacağıma inanıyorum” dedi.
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