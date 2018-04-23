Büyükşehir Belediyesi Müzik Akademisi açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Müzik Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Müzik Akademisi’ne dönüştürülen Trabzon Evi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah Akat ve sanatçılar katıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz açılışta yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Müzik Akademisi’nin çok önemli hizmetlere imza atacağını ifade etti. Müziğin olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Yavuz, "Belediyemizin çok güzel bir düşüncesi bu. İnşallah harika bir ortam oluşacak burada. Müzik, kültür-sanat olmazsa olmazdır, toplumun temel direğidir. Bunu sağlama konusunda Trabzonumuz her zaman en öndedir" diye konuştu.

"Bu önemli müzik yuvasını özellikle 23 Nisan’da açmak istedik"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuşmasında Müzik Akademisi’nin açılışını özellikle 23 Nisan’da yapmayı tercih ettiklerine dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, "Bugün bu tarihi binamızda, Trabzon Evi ismini taşıyan binamızda şehrimiz için çok anlamlı bir adım atıyoruz. Bugün 23 Nisan 2018. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açıldığı günü Mustafa Kemal Atatürk bütün dünya çocuklarına bayram hediye etti ve dedi ki, ülkemizin sorunları da ülkelerin sorunları da bu TBMM’de çözülecektir. Aradan çok uzun yıllar geçti. Demokrasi mücadelesi devam etti. 15 Temmuz 2016’da kesintiye uğratılmak istenen TBMM, bütün sorunların çözüm yeri olarak cumhuriyet kurulurken olduğu gibi ‘gazi’ vasfını bir kez daha dünyaya tescil ettirdi. Bu önemli müzik yuvasını özellikle bugün açmak istedik. Dünya barışının, kardeşliğinin, özgürlüğünün en büyük mesajı sanattır, kültürdür. İşte sanatın, kültürün bu güzel mekanda hizmete girmesi bizim için bir iftihar vesilesidir. Ben çocukluğumda yazın Yomra’da dururdum, kışın Faroz’da otururdum. Faroz’da kadınların ud sesleri vardı. Burada bütün müzik türleri, bütün enstrümanların dersleri verilecek. Ben Abdullah Akat hocama ve arkadaşlarına çok güveniyorum. Burası hakikaten sanatın kültürün bir büyük meşalesi olacak” ifadelerini kullandı.

KTÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah Akat ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesi Müzik Akademisi’nin çalışma şekli hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Akat, "Burada 6-15 yaş aralığındaki çocuklarımızı eğiterek gerek şehrimizin konservatuvarına, gerek ülkemizin çok değerli konservatuvarlarına, müzik bölümlerine öğrenciler yetiştirecekler. Bu çocuklar elde ettikleri derecelerle ulusal ve uluslararası alanlarda bizlerin gururu olacaktır. Burada şehrimiz için yeni bir yolculuğun il adımı atmış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi Müzik Akademisi yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul edecek. Tamamen konservatuvar hocalarının denetimlerinde bire bir bu çocuklar yetişecekler. Müzikle ilgili derslerin yanı sıra enstrüman derslerini birebir alma imkanına kavuşacaklar. Şehrimiz uluslararası standartlarda ciddi bir eğitim yuvasına kavuşuyor" şeklinde konuştu.