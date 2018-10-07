TRABZON:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 16:46

Büyükşehir’den Trabzonspor’a saha desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor yönetiminin talebi doğrultusunda Haluk Ulusoy Tesisleri’nin olduğu alana saha yapacak.

Büyükşehir'den Trabzonspor'a saha desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor yönetiminin talebi doğrultusunda Haluk Ulusoy Tesisleri’nin olduğu alana saha yapacak.

Trabzonspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında konuyla ilgili protokol imzalandı. Protokole Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor adına da Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu imza koydu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri ile sahil geçiş yolu arasındaki peyzaj alanında bulunan futbol sahasını sentetik çim zemin yapılarak Trabzonspor’a devredileceğini söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda Trabzonspor Kulubü ile protokol imzaladıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, küçük yaşlarda spora başlamasını sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, madde bağımlılığından korumak, suç oranlarını düşürmek ve sağlıklı ortamlar sağlayarak sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için bu projeyi sahaya tatbik edeceğiz. Burada inşallah Trabzonspor’umuzun gelecekteki yıldızları yetişecektir" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise Trabzonspor’a olan desteklerinden ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku