Celil Hekimoğlu: “Beyanlarımız yanlış anlaşılmıştır”

Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, ekonomide yaşanan sorunları değerlendirdiği toplantıda açıklamalarının yanlış anlaşıldığı söyledi.

Geçtiğimiz günlerde beraberindeki iş adamları ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, ekonomide yaşanan sorunlarını değerlendiren Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sorulan bir soru üzerine eleştiri hakkını kullanarak verdiği beyanın ilgili kişi ve kurumlarda kırgınlık oluşturduğunu belirtti.

Spontene konuşma sebebiyle seçtiği kelimelerin maksadını aşmış olabileceğini vurgulayan Hekimoğlu, “Basın toplantısında verdiğimiz beyanların ilgili kişi ve kurumlarca yanlış anlaşıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki toplantımızın amacı her zaman vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz ülkemizin ve bağlı devletlerimizin kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir kurumunu karalamak ve kuruluş amacını eleştirmek, sorgulamak değildir. Anayasa ile tarafımıza tanınmış eleştiri hakkımızı kullanmaya çalıştığımız beyanlarımız yanlış anlaşılmıştır. Basın toplantısındaki beyanlarımız bir bütün olarak değerlendirildiğinde mevcut ekonomik krizle, krizin sebepleri ve aşılma yöntemleri ile ilgili de beyanlarımız fark edilecektir. Sorulan bir soru üzerine eleştiri hakkımızı kullanarak verdiğimiz beyan ilgili kişi ve kurumlarda kırgınlık oluşturmuştur. Bildiğimiz kadarıyla yürürlükte olan imar affı çerçevesinde kanuna uygun bir şekilde ruhsatlandırılan bir bina ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından verilen raporun bu durumla çelişkisini ifade etmeye çalıştığımız beyanlarımız sırasında spontene konuşma sebebiyle seçtiğimiz kelimeler maksadını aşmış olabilir. Yıpratmak, mevcudiyetini sorgulamak amacıyla vermediğimiz beyanlarımız KDK tarafından yanlış anlaşıldığı için üzgün olmakla beraber bu mevki ve statüdeki bir kurumun kişileri, bu olayda beni hedef alan açıklamaları devlet refleksine ve devlet geleneğine uygun olmamıştır. Bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü de belirtmeden edemeyeceğim” ifadelerini kullandı.