TRABZON:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:35

“Dev Kardeşlik ve Candaşlık” projesi Trabzon’da başladı

Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi kapsamda 2016 yılında Türkiye’de 20 ilde uygulanan tiyatro oyunlarının benzeri bir etkinlik Trabzon’da başladı.Anadolu Aydınlar Ocağı’nın, Azerbaycan resmi devlet teşekkülleri, Aydınlar Ocakları,...

'Dev Kardeşlik ve Candaşlık” projesi Trabzon'da başladı
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Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi kapsamda 2016 yılında Türkiye’de 20 ilde uygulanan tiyatro oyunlarının benzeri bir etkinlik Trabzon’da başladı.

Anadolu Aydınlar Ocağı’nın, Azerbaycan resmi devlet teşekkülleri, Aydınlar Ocakları, Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler ile Sivil Toplum Örgütlerinin birlikteliğinde strateji, tarih, kültür, sanat, medeniyet ve spor alanlarında ortaklaşa yürüttükleri projeleri her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi kapsamda 2016 yılında Türkiye’de 20 ilde uygulanan tiyatro oyunlarının benzeri bir etkinliğinin ilki bu yıl Trabzon’dan başladı. Ortahisar Belediyesi Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisi ve söyleşi öncesi konuşan Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altunay, Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu belirterek, "Klasik bir söz vardır; iki ayrı devlet tek millet biz Azerileri çok seviyoruz. Onları Trabzon’da görmekten onurlu ve gururluyuz. Bu projenin ilkini Trabzon’da yapıyorlar. Trabzon’a göstermiş oldukları sevgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı, Türkiye Olimpian Derneği Başkanı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık Kalkınma ve Strateji Platformu Başkanı İbrahim Öztek ise, Türkiye ile Azerbaycan arasında çok geniş alanlarda işbirliğinin olduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz Türkiye ve Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık projesi kapsamında Azerbaycan’a giderek onlarla beraber oluyoruz. Dertlerimizi ve kültürlerimizi paylaşıyoruz. Oradaki üniversitelerle yapmış olduğumuz temaslar sonucu bir bilgi alışverişini devam ettiriyoruz. Biz sadece Azerbaycan ile değil diğer bütün Türk ülkeleriyle benzer ilişkileri çoğaltırsak kültürel sanat ağırlıklı stratejik tarih, sportif konularında bir arada olmaya mecburuz. 1917 yalnız Bakü’de 40 bin Türk kardeşimiz şehit edildi. 1918’in 30-31 Mart tarihlerinde yine yalnız Bakü’de 17 bin soydaşımız katledildi. Azerbaycan kalkınmasıyla gelişmesiyle tarihi birikimleriyle her yönüyle Kafkasların yıldızı ve Rusya’dan ayrılan bütün devletlerin en önünde gelen en kalkınmışı ve ileriye doğru büyük adımlarla ilerleyen bir can kardeşimiz" ifadelerini kullandı.
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