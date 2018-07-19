Doğu Karadeniz’de konut satışları yüzde 56.6 arttı

Türkiye’de 2018 yılı Haziran ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarken aynı dönemde Doğu Karadeniz de yüzde 56,6 arttı.

Türkiye’de 2018 yılı Haziran ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarken aynı dönemde Doğu Karadeniz de yüzde 56,6 arttı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün derlediği bilgilere göre, ”2018 yılı Haziran ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 119 bin 413 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de yüzde 56,6 artış ile 3 bin 320 oldu”.

Artvin’de konut satışı yüzde 104.1 arttı.

2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 104,1 artarak 200’e, Giresun’da yüzde 69,6 artarak 609’a, Ordu’da yüzde 67,5 artarak bin 77’ye, Gümüşhane’de yüzde 58,2 artarak 87’ye, Rize’de yüzde 44,4 artarak 322’ye ve Trabzon’da yüzde 38,1 artarak bin 25’e çıktı.

2018 Haziran ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünce elde edilen bilgilere göre Artvin’de satılan konutların yüzde 54,5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu’da yüzde 47,7’si, Giresun’da yüzde 45,2’si, Rize’de yüzde 40,4’ü, Gümüşhane’de yüzde 37,9’u ve Trabzon’da yüzde 30,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Bölge genelinde satışı yapılan 3 bin 320 konutun yüzde 44,4’ü ikinci el satış olarak gerçekleşirken bu oran Trabzon’da yüzde 58,1, Gümüşhane’de yüzde 49,4, Rize’de yüzde 45,3, Artvin’de yüzde 43,0, Ordu’da yüzde 36,5, Giresun’da yüzde 34,5 olarak gerçekleşti.

Trabzon’da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 15.7 azaldı.

Türkiye genelinde 2018 yılı Haziran ayında yabancılara 2 bin 60 konut satışı yapılırken Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 9. il oldu.

2017 yılı Haziran ayında Trabzon’da yabancılara toplam 51 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 15,7 oranında azalarak 43 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 424 konut satılırken 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 27,4 oranında artarak 540’a yükseldi.