TRABZON:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:35

Evinde şeker komasına giren vatandaşın imdadına koştular

Trabzon’da evinde kimsenin olmadığı sırada şeker komasına giren şahıs İtfaiye ekiplerinin çalışması ile hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yenicuma mahallesi Özden sokakta 112 ekiplerinin evde şeker hastası...

Evinde şeker komasına giren vatandaşın imdadına koştular
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Trabzon’da evinde kimsenin olmadığı sırada şeker komasına giren şahıs İtfaiye ekiplerinin çalışması ile hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yenicuma mahallesi Özden sokakta 112 ekiplerinin evde şeker hastası vatandaşın komaya girip baygın şekilde evde yattığı ve evin kapısının kapalı olduğu ihbarında bulunarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istediler. Merdivenli araçla olay yerine geçen ekipler, evin balkonundan içeri girerek kapıyı açıp Suat Taflan isimli vatandaşa 112 ekiplerinin müdahalede bulunmasını sağladılar. Taflan, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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