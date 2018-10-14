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14 Ekim 2018 Pazar 11:45

Forum Trabzon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı geleneksel resim yarışmasıyla kutluyor

Forum Trabzon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu yıl üçüncü kez, “Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk” konulu resim yarışmasını düzenliyor. Yarışmayı kazanan minikler, birbirinden güzel ödüllerin sahibi olacak ve resimlerini Forum Trabzon’da sergileme imkanı yakalayacak.

Forum Trabzon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı geleneksel resim yarışmasıyla kutluyor
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Forum Trabzon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu yıl üçüncü kez, “Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk” konulu resim yarışmasını düzenliyor. Yarışmayı kazanan minikler, birbirinden güzel ödüllerin sahibi olacak ve resimlerini Forum Trabzon’da sergileme imkanı yakalayacak.

29 Ekim’e özel olarak “Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk” temalı resim yarışması düzenleniyor. Birinci kategoride ilköğretim 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin; ikinci kategoride ise ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin katılımına açık ödüllü yarışmaya başvurmak için son tarih 20 Ekim 2018.

İki kategoride birinci olan iki kişi 1.500 TL değerinde; ikinci olmayı başaran iki kişi 1.000 TL değerinde; üçüncüler ise 500’er TL değerinde hediye çeklerinin sahibi olacak. Bedri Rahmi Eyüboğlu Özel Ödülü’nü kazanan bir kişiye, 250 TL değerinde hediye çekinin yanı sıra profesyonel resim malzemelerinden oluşan resim çantası ve ekipmanı da hediye edilecek. Forum Trabzon Özel Ödülü’nün kazananı 300 TL, Jüri Özel Ödülü’nün kazananı ise 250 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak.

Yarışmada ödül alan resimler ve sergilemeye değer görülen 40 resim, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında sergilenecek. Resimleri sergilemeye değer görülen ve ödül alan tüm öğrencilere de birer katılım sertifikası verilecek. Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, beş kişilik uzman bir seçici kurul tarafından 22- 24 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Yarışma sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren Forum Trabzon internet sitesinde yayınlanacak. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı ise 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen miniklerin son başvuru tarihine kadar resimlerini AVM Yönetim Ofisi adresine göndermesi veya elden Forum Trabzon danışma masasına bırakması gerekiyor.
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