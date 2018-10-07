TRABZON:
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07 Ekim 2018 Pazar 17:46

Körfez ülkelerinden Trabzon’a gelenler kişi başına 2 bin 340 dolar harcadı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nca (TTSO) yapılan anket çalışmasında Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ortalama kalış süresinin 7,6 gün, kişi başına harcadıkları paranın da 2 bin 340 dolar olduğu belirlendi.TTSO görevlileri tarafından...

Körfez ülkelerinden Trabzon'a gelenler kişi başına 2 bin 340 dolar harcadı
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nca (TTSO) yapılan anket çalışmasında Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ortalama kalış süresinin 7,6 gün, kişi başına harcadıkları paranın da 2 bin 340 dolar olduğu belirlendi.

TTSO görevlileri tarafından Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde Eylül ayı içinde ziyaretçi memnuniyet anketi gerçekleştirildi. Körfez ülkelerinden gelen 238 kişiye uygulanan ankete katılanların yüzde 72.3’ü ilk kez Trabzon’u ziyaret ettiklerini belirtirken, yüzde 27.7’lik bölümü ise daha önce bir veya daha çok kez Trabzon’a geldiğini vurguladı.

“Trabzon’un adını nereden duydunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 47.7’si arkadaş ve akraba tavsiyesiyle geldiği cevabını verirken, yüzde 38.5’i internet ve sosyal medyadan öğrendiğini, yüzde 9.2’lik bölümü ise daha önce geldiği için Trabzon’u bildiğini vurguladı.

“Ortalama kalış süresi 8 güne yaklaştı”

Anket sonucunda turistlerin Trabzon’da ortalama kalış süresi 7.66 gün olduğu belirlenirken, gidiş - dönüş uçak biletleri hariç kişi başına ortalama 2 bin 340 dolar harcadıkları ortaya çıktı. Turistlerin yüzde 81.5’i çok memnun olduğunu belirtirken yüzde 16.9’u memnun, yüzde 1.6’sı orta seviyede memnun olduklarını belirtti. Trabzon’a yaptıkları seyahatten memnun kalmadığını belirten turist ise olmadı.

“Her gelen turiste turizm elçimiz gözüyle bakmalıyız”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, her yıl uyguladıkları bu tür anketlerin turizmde alınan yolu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirterek, “Turistlerin kalış süresinin 8 güne yaklaşması, kişi başı harcadıkları paranın 2 bin 300 doları geçmesi çok önemli. Bölge ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlıyorlar. Ayrıca yine yüzde 50’ye yakın bölümünün arkadaş ve akraba tavsiyesiyle geldiğini belirtmesi önemli bir nokta. Buraya gelen turistlerin memnuniyet düzeyini artırdığımız sürece bizleri tavsiye etme oranları da artacaktır. Bu nedenle her gelen turiste turizm elçimiz gözüyle bakmalı, onları memnun ederek buradan göndermeliyiz” dedi.
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