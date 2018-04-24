Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.600’e yakın yoğun bakım hemşiresi profesyonellerin ve öğrenci hemşirelerin katılımını beklenen kongrede çeşitli üniversitelerden bilim insanları bildiriler sunacak.
KTÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi
Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.