KTÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.

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