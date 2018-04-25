Kurt: “Trabzon’da 65 yaşın üstünde 132 bin yaşlımız var”

Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Ahmet Kurt, Trabzon’da 65 yaşın üstünde 132 bin yaşlı olduğunu belirterek, “2025 yılında bu yaşlı nüfusun yüzde 50’sinin Alzaymır hastası olacağı varsayılıyor. Bu bir varsayım. Böyle...

Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Ahmet Kurt, Trabzon’da 65 yaşın üstünde 132 bin yaşlı olduğunu belirterek, “2025 yılında bu yaşlı nüfusun yüzde 50’sinin Alzaymır hastası olacağı varsayılıyor. Bu bir varsayım. Böyle olmayabilir” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Ahmet Kurt, Büyükliman Bölgesi’nde görev yapan basın mensuplarıyla biraraya geldi. Toplantıya Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Basın Yayın Enformasyon Trabzon İl Müdürü Sadettin Kaşıkçı, Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral ve Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürlüğü uzman ekibi katıldı.

Toplantıda konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir’de böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Ben öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizler, belediyemize ait bir mülkü bedelsiz olarak tahsis ettik ve ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezi açıldı. Büyükliman Bölgesi’nde Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya ve Çarşıbaşı ilçelerinden yaklaşık bin kişinin hizmet almasını sağladık. Sosyal Hizmet Merkezimiz her gün sahada vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bizler her zaman yerel yönetim olarak bütün bakanlıklarımızın olduğu gibi Özellik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün, Şube Müdürlüğümüzün hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Aile Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürlüğü olarak 5 bin 500 kişiye evde bakım ücreti verdiklerini dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Ahmet Kurt, “Bin 600 kişiye sosyoekonomik destek veriyoruz. Bunun anlamı şu; ekonomik nedenlerle çocuklarına bakamayacak durumda ise, bu çocuklar risk altındadır. Eğer biz ekonomik destek vermezsek çocuklar kuruluşa gelirler. Çocuk evlerine gelirler. Çocuk sitelerine gelirler. Koruma altına alınmak durumunda kalırlar. Biz aileyi destekleyelim ki, çocuklar aile yanında büyüsünler, aile sevgisinden de mahrum kalmasınlar mantığı ile verilen bir destektir. Bizim kuruluşlarımızda şuanda 242 çocuğumuz var. Bunların içerisinde ekonomik nedenlerle gelenler artık yok. 3 bin 700 civarında engelli kartı alan, engelli maaşı alanlar var. Aylık bin civarında doğum yardımı alan var. Rakamsal olarak bunu topladığınız da il müdürlüğü 12-12,5 milyon TL arası bir parayı her ay vatandaşa aktarıyoruz. Bu bölgede bir yer arayışındayız. Düşüncemiz Büyükliman Bölgesi’nde ihtisas huzurevi olmasıdır. Alzaymırlı yaşlılara yönelik bir huzurevi olmasıdır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda Trabzon’da 65 yaşın üstünde 132 bin yaşlımız var. 2025 yılında bu yaşlı nüfusun yüzde 50’sinin Alzaymır hastası olacağı varsayılıyor. Bu bir varsayım. Böyle olmayabilir. Buna karşı bir hazırlığımız olmalı. Bir gelecek planlaması yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmet Merkezlerini artırmaya çalıştıkları dile getiren Kurt, “Akçaabat’ı, Of’u açacağız, ardından da Sürmene’yi açacağız. Bize birinin gelmesine gerek yok. Biz onun ayağına gideceğiz isteklerini yerine getireceğiz. Ocak ayından bugüne kadar ekiplerimiz 6 bin aile ziyareti yaptılar” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürlüğü uzman ekibi Murat Doğan Sucu, Elif Nur Yetimoğlu, Fatma Yalçınkaya, Merve Nadir ve Ayfer Akyıldız basın mensuplarının sorularını cevapladı.