TRABZON:
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16 Ekim 2018 Salı 13:09

Losemi ile mücadele eden minik Deniz için kan bağışında bulundular

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı, lösemiyle mücadele eden 6 yaşındaki Deniz Bartu’ya destek için başlatılan kök hücre bağış kampanyasına, Kızılay Meydan Kan Merkezi’ne giderek katkıda bulundu.Trabzon’da 4 yıl önce, yumuşak...

Losemi ile mücadele eden minik Deniz için kan bağışında bulundular
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AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı, lösemiyle mücadele eden 6 yaşındaki Deniz Bartu’ya destek için başlatılan kök hücre bağış kampanyasına, Kızılay Meydan Kan Merkezi’ne giderek katkıda bulundu.

Trabzon’da 4 yıl önce, yumuşak doku kanserinden annesi Damla Akar Menteşe’yi kaybeden Deniz Bartu (6) yaklaşık 3 yıldır lösemiyle mücadele ediyor. Doktorların, 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu’ya uygun doku tipinin bulunabilmesi için başlatılan kampanyaya, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı, mahalle başkanları ile gençlik ve kadın kollarıyla birlikte destek verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi’nde tedavisi süren Deniz Bartu için Trabzon Meydan Parkı’ndaki Kızılay Kan Merkezi’ne giderek uygun donör olabilmek adına sıraya giren partililer, Bartu için kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına verdikleri desteğin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Ortahisar Teşkilat Başkanı Hayrullah Baytar, “Deniz Bartu’nun iyileşebilmesi için ilik nakli gerekiyor. Uygun donörün bulunabilmesi için başlatılan kampanyaya bizler de tüm teşkilatlarımızla birlikte destek verdik. Uygun donörün bulunabilmesi milyonda bir ihtimal olduğu için kampanyaya destek verilmesi hayli önem taşıyor. Bizler üzerimize düşen katkıyı sunmaya çalıştık. İnşallah uygun bir donör aramızdan bulunur. Tüm Ortahisar ve Trabzon halkının Kızılay’ın Kan Merkezleri’nde veya gezici istasyonlarında kampanyaya destek vermesini ve gönüllü donör olmalarını bekliyoruz. Hem Deniz Bartu hem de diğer hastaların hayata tutunabilmeleri adına bir umut olmalarını istiyoruz” diyerek tüm hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
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