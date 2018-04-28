Medical Park Karadeniz ‘Bebek Dostu’ seçildi

Medical Park Karadeniz Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından, başarılı anne sütü uygulamaları nedeniyle ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanına layık görüldü.

Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde düzenlenen törene, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Başhekim Dr. Gürbüz Yuluğ, Başhemşire Saadet Gülbay ve sorumlu hemşireler katıldı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ‘Bebek Dostu Hastane’ plaketini, Başhekim Yuluğ ile Başhemşire Gülbay’a takdim etti. Başhekim Dr. Gürbüz Yuluğ, yaptığı konuşmada, ’Bebek Dostu Hastane’ unvanı almanın önemini vurgulayarak, anne sütünün önemini konusunda çalışma yapan hastane ve yetkililerine teşekkür etti. Yuluğ "Anne sütü, toplumun ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşaması için yeterli ve dengeli beslenmenin en temel koşullardan biridir. Bu temeli oluşturmak için anne sütü ile beslenmenin ve bunu bilimsel temellere dayanan bir standartla sürdürmenin önemini biliyoruz. Bu sebeple ’Bebek Dostu Hastane’ unvanını aldığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de hastanemizde önemle üzerinde durduğumuz emzirme ve anne sütü ile beslenme çalışmalarımız devam edecek. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için tüm gebelere ve annelere anne sütünün önemini anlatıyoruz. Sağlıkta kaliteli hizmetin yanında, bilimsel çalışmalar ve toplumsal sorumluluk konularına ağırlık veriyoruz” dedi.