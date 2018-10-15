TRABZON:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:07

Orman yolları dijital ortama aktarılıyor

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde Makine İkmal Şube Müdürlüğünce yol ağı planlamasının Orman Bilgi Sistemine (ORBİS) aktarılması konulu bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulbaki Ekinci, Makine...

Orman yolları dijital ortama aktarılıyor
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Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde Makine İkmal Şube Müdürlüğünce yol ağı planlamasının Orman Bilgi Sistemine (ORBİS) aktarılması konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulbaki Ekinci, Makine İkmal Şube Müdürü Hüseyin Bulut, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Osman İkinci ve 38 Orman İşletme Şefi katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Orman Genel Müdürlüğünde konuyla ilgili eğitim alan Of Orman İşletme Şefi Elvan Atabay Kuruoğlu, Orman İşletme Şeflerinin arazi iken tabletlerle nasıl koordinat alacağı, alınan koordinatlarla yol hattı güzergahının nasıl oluşturulacağı ve bu güzergahın ORBİS sistemine entegrasyonunun nasıl yapılacağı konularını anlattı.

Konu anlatımlarının bitiminde arazi çalışmaları sırasında oluşabilecek fiili durumlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak toplantıya son verildi.
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