TRABZON:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:41

Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü’nce bu yılın Nisan ayında verilmeye başlanan sürücü belgeleri sayısı 5 bin 500 buldu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da pasaport ve sürücü belgeleri İl ve ilçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık...

Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü'nce bu yılın Nisan ayında verilmeye başlanan sürücü belgeleri sayısı 5 bin 500 buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da pasaport ve sürücü belgeleri İl ve ilçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 kişiye sürücü belgesi verildi. Aynı süre içinde verilen umumi verilen pasaport sayısı ise bin 650 buldu.

Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce yaklaşık 4 aylık bir sürede verilen sürücü belgesi sayısı 5 bin 500, umumi pasaport sayısı ise bin 650 buldu. 2016 yılının Ekim ayında verilmeye başlanan cipli kimlik sayısı ise 115 bini geçti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında, Trabzon Otahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 17 Ekim 2016 tarihinde çipli kimliklerin verilmesine başlanırken, bugüne kadar verilen cipli kart sayısı 115 bine ulaştı. Merkez ilçe Ortahisar’da nüfus 321 bin 225, il genelinin nüfus ise 768 bin 417 olarak belirlenirken, merkez ilçede verilen yeni kimlik kartı sayısı nüfusun yüzde 35’i geçti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku