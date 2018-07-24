Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü’nce bu yılın Nisan ayında verilmeye başlanan sürücü belgeleri sayısı 5 bin 500 buldu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da pasaport ve sürücü belgeleri İl ve ilçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık...

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da pasaport ve sürücü belgeleri İl ve ilçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 kişiye sürücü belgesi verildi. Aynı süre içinde verilen umumi verilen pasaport sayısı ise bin 650 buldu.

Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce yaklaşık 4 aylık bir sürede verilen sürücü belgesi sayısı 5 bin 500, umumi pasaport sayısı ise bin 650 buldu. 2016 yılının Ekim ayında verilmeye başlanan cipli kimlik sayısı ise 115 bini geçti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında, Trabzon Otahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 17 Ekim 2016 tarihinde çipli kimliklerin verilmesine başlanırken, bugüne kadar verilen cipli kart sayısı 115 bine ulaştı. Merkez ilçe Ortahisar’da nüfus 321 bin 225, il genelinin nüfus ise 768 bin 417 olarak belirlenirken, merkez ilçede verilen yeni kimlik kartı sayısı nüfusun yüzde 35’i geçti.