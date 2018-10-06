TRABZON:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:10

Ortahisar Kaymakamı Toğan’a "Hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Ortahisar Kaymakamı olarak atanan Tolga Toğan’a yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.Başkan Altunbaş, ziyarette yaptığı konuşmada Ortahisar’ın Trabzon’un...

Ortahisar Kaymakamı Toğan'a 'Hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor
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AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Ortahisar Kaymakamı olarak atanan Tolga Toğan’a yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Başkan Altunbaş, ziyarette yaptığı konuşmada Ortahisar’ın Trabzon’un en büyük ilçesi olduğunu hatırlatarak, “Trabzon’un merkez ilçesi olması nedeniyle, Ortahisar çevre illerden ve tüm ilçelerden insanların bir arada yaşadığı büyük ve kalabalık bir yer. Vatandaşa hizmet noktasında en çok çalışılması yer Ortahisar’dır. Nüfusun çokluğu ve gelişmişlik mesai kavramını ortadan kaldırıyor. Bu yüzden ilçemiz sınırlarında 7/24 hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza ulaşmaya, yardım etmeye gayret gösteriyoruz. Bu noktada Ortahisar Kaymakamlığı’nın da yükü ağırdır. Şehrimizin bugünü ve yarını, vatandaşımızın huzur ve refahı için her türlü desteğe ve yardıma her an hazırız” dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinden Ortahisar Kaymakamlığı görevine atanan Tolga Toğan, Altunbaş’a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızla iç içe olarak problemlerini çözmek için çaba sarf edeceğiz. İlgili kurum ve sivil toplum örgütleriyle koordineli çalışarak güzel ve yaşanılabilir bir ilçe olma özelliğimizi daha yukarı seviyelere birlikte taşımaya özen göstereceğiz” diye konuştu.
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