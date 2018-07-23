Ortamahalle’de festival havası esti

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsamında yurt içinden ve yurt dışından ilçeye gelen halkoyunları ekipleri Ortamahalle’yi ziyaret etti.Ekip liderleri eşliğinde tüm gruplar tarihi Ortamahalle’yi kostümlü olarak...

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsamında yurt içinden ve yurt dışından ilçeye gelen halkoyunları ekipleri Ortamahalle’yi ziyaret etti.

Ekip liderleri eşliğinde tüm gruplar tarihi Ortamahalle’yi kostümlü olarak gezdi. Fırsat buldukları her anda hünerlerini sergileyen ekipler, oldukça renkli görüntüler sergilediler. Arnavut kaldırımlı tarihi mahallenin tarihi konaklarına da uğramayı ihmal etmeyen halk oyunları ekipleri, mahalle kültürünü korumayı çalışan Ortamahalle hem tarihi dokusuyla hem eşsiz manzarasıyla kendine hayran bıraktı. Festival coşkusu tüm heyecanı ve tüm renkleriyle Ortamahalle’de de yaşandı.