TRABZON:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:11

Şampiyon iş başı yaptı

AK Parti’den Trabzon Milletvekili aday adayı olan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi, ilçe teşkilatlarını ziyaret ediyor.Trabzon’un, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Hayrat, Araklı, Arsin, Yomra ve Maçka...

Şampiyon iş başı yaptı
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AK Parti’den Trabzon Milletvekili aday adayı olan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi, ilçe teşkilatlarını ziyaret ediyor.

Trabzon’un, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Hayrat, Araklı, Arsin, Yomra ve Maçka ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Çebi, büyük ilgi gördü. Sporun içinden geldiğini, başarıları ile ülkemizi ve Trabzon’un adını dünyaya duyurduğunu belirten Selçuk Çebi, şimdi siyaset sahnesinde görev verilmesi halinde en iyi şekilde hem Türkiye’ye hem de Trabzon’a hizmet etmek istediğini söyledi. Selçuk Çebi ”İlçe teşkilatlarını dolaşıyoruz. Bizi çok sıcak karşıladılar. Bu beni çok mutlu etti. ‘Şampiyon hoş geldin’ demeleri çok güzel. Bu sevginin karşılığını hizmet olarak geri döndürmek bizim görevimiz. Bu kutsal davada büyük özveri ile çalışan teşkilat mensuplarının ve halkımızın her daim emrindeyiz“ dedi.
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