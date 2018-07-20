TRABZON:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 13:56

Tabiplerden şiddete kınama

Trabzon Tabip Odası, Şanlıurfa’nın Harran İlçesinde bir doktorun görevi sırasında yaralanmasına sert tepki gösterdi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde toplanan doktorlar, Sağlık Çalışanlarına yapılan saldırı...

Tabiplerden şiddete kınama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon Tabip Odası, Şanlıurfa’nın Harran İlçesinde bir doktorun görevi sırasında yaralanmasına sert tepki gösterdi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde toplanan doktorlar, Sağlık Çalışanlarına yapılan saldırı ve şiddeti lanetlediler.

Trabzon İl Sağlık Müdürü vekili Dr. Kemal Süleyman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Usta, Dr. Başkan Yardımcısı İlyas Alp, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hülya Kılıç Yılmaz’ın katıldığı basın açıklamasını Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri okudu. Sivri, sağlıkla şiddete somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getirerek, “Şanlıurfa Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildiğini üzülerek öğrendik. Halen tedavi gören meslektaşımıza ‘Geçmiş Olsun’ diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz. Yüzlerce meslektaşımız sözel veya fiziksel saldırıya uğradı ve ne yazık ki ölümle sonuçlananlar oldu. Biz artık basın açıklamaları ve kınama mesajları yayınlanmasından öte sağlıkta şiddetle ilgili somut adımlar atılmasını istiyoruz” dedi.

Sivri, çıkacak yasalarla mesleki itibarlarının yükseltilerek güvenli ortamda mesleklerini icra etmek istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart tarihli konuşmasında sağlık çalışanlarına şiddet konusunda, ‘Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bizim için bunların teröristten hiçbir farkı yoktur. Teröristlerin konumu neyse bunların da konumu odur’ demişti. Şiddete prim vermeyen hukuki bir sistemin temelleri atılmalı. Şiddetin toplumsal sebepleri irdelenmeli. Şiddete karşı toplum eğitiminin ilkokullar düzeyinden başlayarak artarak devam ettirilmesi için çalışmalar yapılmalı. Yasa çıkmadığı sürece biz hekimler tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Önce zarar verme diye çıktığımız bu yolda önce zarar görme aşamasına geldik. Gelecek kaygısı duyarken yaşam kaygısı duymaya başladık” diye konuştu.

Sivri, defalarca dile getirdikleri sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını hatırlatarak, sağlık kuruluşunda çalışan hekimler ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku