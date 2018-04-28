TESOB’dan Yöresel Ürünler Çarşısı Projesi

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon’un tüm yöresel el sanatları ve lezzetlerinin bir arada bulunacağı bir Yöresel Ürünler Çarşısı Projeleri bulunduğunu belirterek bu proje ile esnaf ve sanatkârların...

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon’un tüm yöresel el sanatları ve lezzetlerinin bir arada bulunacağı bir Yöresel Ürünler Çarşısı Projeleri bulunduğunu belirterek bu proje ile esnaf ve sanatkârların yanı sıra turizme büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.

Trabzon’daki esnaf ve sanatkârların el emeği göz nuru eserlerinin ve ürünlerinin daha geniş kitlelere daha sağlıklı ve doğru şekilde tanıtılması, geleceğe aslına uygun olarak aktarılması için kurum olarak birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayan TESOB Başkanı Metin Kara, "Bu çalışmalarımızın son ayağını yöresel ürünlerin tek çatı altında toplandığı, alışveriş merkezi tarzında Yöresel Ürünler Çarşısı olarak planlıyoruz. Bu konuda proje çalışmalarını ilgili arkadaşlarımız sürdürüyor. Akçaabat Köftesi, Çarşıbaşı Keşanı, Sürmene Bıçağı, Trabzon Kazaziyesi, Trabzon Telkariye ve Hasırı ile Hamsiköy Sütlacı coğrafi işaretli ürünlerimiz olarak öne çıkıyor. Ayrıca Sürmene Pidesi, Tonya Tereyağı, Vakfıkebir Ekmeği gibi ürünlerimiz de coğrafi işaret almak için başvurularını yaptı. Bunların dışında bakır ürünlerinden ahşap oymacılığına, tereyağından peynire, kuymaktan kayganaya kadar onlarca ürünümüz ve lezzetimiz var. Bu ürünlerimize tüm yerli ve yabancı turistlerin kolaylıkla ulaşabilmesi için alışveriş merkezi tarzında yapılacak Yöresel Ürünler Çarşısı ile hem esnaf ve sanatkârımıza hem de Trabzon’un büyük bir sıçrama yapan turizmine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Yöresel Ürünler Çarşısı’nın diğer bir çalışmamız olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklerin Yaşatılması projesine de destek olmasını planlıyoruz. Çünkü bu çarşıda satışa sunulacak ürünlerin yapım aşamalarının ziyaretçilere gösterildiği bölümler bulunmasını da amaçlıyoruz. Böylece satın alınan ürünün nasıl üretildiği de görülecek" dedi.

Başkan Kara, Yöresel Ürünler Çarşısı’nın projelendirme çalışmalarının devam ettiğini, arazi konusunu çözüme kavuşturmak için resmi makamlardan destek beklediklerini ve bu konuda girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.