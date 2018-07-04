TRABZON:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:51

Trabzon Büyükşehir Belediyesi fore kazık uygulamasıyla heyelan olaylarının önüne geçiyor

Trabzon’un Sürmene İlçesi Soğuksu Mahallesi’nde gerçekleşen heyelan olaylarının fore kazık çalışmasıyla önüne geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aynı ilçesinin Çarşı Mahallesi’ndeki heyelan olaylarının da önüne geçmek...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi fore kazık uygulamasıyla heyelan olaylarının önüne geçiyor
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Trabzon’un Sürmene İlçesi Soğuksu Mahallesi’nde gerçekleşen heyelan olaylarının fore kazık çalışmasıyla önüne geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aynı ilçesinin Çarşı Mahallesi’ndeki heyelan olaylarının da önüne geçmek için fore kazık çalışması başlattı.

Sürmene’nin Çarşı Mahallesi’nde 25 m2’lik alanda bir süre önce meydana gelen ve TOKİ konutları ile Kur’an kursu binasını tehdit eden heyelan olayının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tetkikte 3 bin m2’lik alanın tehdit altında olduğu tespit edildi. Alınan karar ile bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için fore kazık çalışması yapılması kararlaştırıldı. Hazırlanan proje kapsamında 3 bin m2’lik alanda 25-33 metre uzunluklarında 100 adet fore kazığın çakılmasına başlandı. Aralıksız olarak devam edilen Çarşı Mahallesi’ndeki çalışmaların 2 milyon 367 bin TL maliyetle tamamlanması planlanıyor.

Yapılan çalışmalardan dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na teşekkür eden Çarşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, “Büyükşehir Belediye Başkanımız yaşanan heyelan olayı sonrası gerekli çalışmaların en geniş şekilde yapılmasını talimatını verdi. Belediyemiz tarafından aralıksız olarak devam edilen fore kazık çalışmasıyla 600 insanımızın yaşadığı TOKİ konutları, Kur’an kursu binamız ve Köprübaşı ilçemize giden eski yol tehditten kurtululacak, mahallemiz rahat nefes alacak” dedi.

Kahraman Mahallesi’ndeki heyelan olayına anında müdahale edildi

Öte yandan Sürmene ilçesinin Kahraman Mahallesi’nde yaşanan heyelan olayına Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri anında müdahale etti. Dün meydana gelen olay sonrası mahalle yolu ulaşıma kapanırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede yolu ulaşıma açarak gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Olayla ilgili konuşan Kahraman Mahallesi Muhtarı Aslan Aydın, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından heyelan olayının yaşandığı bölgeye taş duvar örülmesine karar verildi. Böylece heyelan tehlikesi ortadan kalkmış olacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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