TRABZON:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:52

Trabzon, ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ ile hareketsiz yaşama ‘dur’ diyor

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi ülkenin dört bir köşesine yayılıyor. Uzman antrenörlerin eşliğinde halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla sürdürülen proje kapsamında...

Trabzon, ‘Koşabiliyorken Koş Projesi' ile hareketsiz yaşama ‘dur' diyor
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi ülkenin dört bir köşesine yayılıyor. Uzman antrenörlerin eşliğinde halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla sürdürülen proje kapsamında Trabzon’da sürekli yeni etkinlikler düzenleniyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde son yıllarda 7’den 70’e herkesin spor yaptığı Beşirli Yürüyüş Yolu’nda kurulan stantta uzman antrenörler vatandaşlara, sağlıklı ve hareketli yaşamın önemi ile bilinçli sporla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Sağlık memuru tarafından spor yapanlara genel sağlık taraması yapılırken, büyük ilgi gören etkinlik kapsamında yüzlerce kişi, Sporcu Kayıt Formu’nu doldurarak kayıt altına alındı. Bu arada düzenli spor yapan Trabzonspor Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü, efsane spor adamı Özkan Sümer de kayıt formunu doldurdu, sağlık taraması yaptırdı.

Spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında her yaş kategorisinden vatandaşa, ücretsiz spor yaptırmayı hedeflediklerini ifade eden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, proje kapsamında köylüsünden çiftçisine, yaşlısından gencine ve engelli vatandaşlara kadar herkesin özgürce spor yapabildiğini ifade etti.
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