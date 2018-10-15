Trabzon’da 9 kişiden 42 bin 300 lira dolandıran şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir teknoloji mağazasından ihtiyaç kredisi kullandırmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaparak 9 kişiden toplamda 42 bin 300 Türk Lirası dolandıran şüpheli M.Y. Trabzon Emniyeti Güven Timlerinin düzenlediği çalışmalar sonucunda yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Trabzon’da 9 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı
Trabzon’da 9 kişiden 42 bin 300 lira dolandıran şahıs gözaltına alındı.